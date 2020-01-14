Официальной презентации рестайлингового кроссовера Chevrolet Equinox пока не проводили, но американский автопроизводитель в Китае в базу министерства и промышленности внес изображения обновлённого кроссовера.
Рестайлинговый кроссовер Chevrolet Equinox рассекречен до премьеры
Как правило, после внесения в базу министерства модели, означает, что ее презентация состоится в ближайшее время.
Стоит отметить, что Chevrolet Equinox в США и Китае является очень популярной моделью, и уже известно, что в ней появятся новые моторы.
Что касается внешности, то рестайлинг затронул переднюю часть кроссовера. Под изменения попала оптика, которая теперь раздвоенная, радиаторная решетка и бамперы.
В документах указано, что длина Equinox теперь на 6 мм меньше текущей версии кроссовера.
На рынке Китая Chevrolet Equinox будет предлагаться с новым 1.3 л. и 2.0-литровым турбомоторами.
Мощность первого пока неизвестна, но предположительно он будет выдавать 165 л.с. Отдача 2,0-литрового ДВС составляет 237 л.с. Какие агрегаты Chevrolet Equinox получит в США пока неизвестно.