Рестайлинговый кроссовер Chevrolet Equinox рассекречен до премьеры

Официальной презентации рестайлингового кроссовера Chevrolet Equinox пока не проводили, но американский автопроизводитель в Китае в базу министерства и промышленности внес изображения обновлённого кроссовера.

Как правило, после внесения в базу министерства модели, означает, что ее презентация состоится в ближайшее время.

Стоит отметить, что Chevrolet Equinox в США и Китае является очень популярной моделью, и уже известно, что в ней появятся новые моторы.

Что касается внешности, то рестайлинг затронул переднюю часть кроссовера. Под изменения попала оптика, которая теперь раздвоенная, радиаторная решетка и бамперы.

В документах указано, что длина Equinox теперь на 6 мм меньше текущей версии кроссовера.

На рынке Китая Chevrolet Equinox будет предлагаться с новым 1.3 л. и 2.0-литровым турбомоторами.

Мощность первого пока неизвестна, но предположительно он будет выдавать 165 л.с. Отдача 2,0-литрового ДВС составляет 237 л.с. Какие агрегаты Chevrolet Equinox получит в США пока неизвестно.