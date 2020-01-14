Беспилотные автомобили российской компании в Лас-Вегасе тестировали в полностью автономном режиме без инженера-испытателя за рулем.

«Яндекс» протестировал свои беспилотники в Лас-Вегасе. Испытания проводили на дорогах штата Невада в рамках подготовки в выставке CES-2020.

Все автомобили тестировали в разное время суток и в разных условиях, в том числе и в плохую погоду. Протяженность маршрута составляла 6,7 километра, и на нем были многополосные участки, пешеходные переходы, регулируемые и нерегулируемые перекрёстки и повороты со разъездом.

Беспилотники тестировали шесть дней и за это время они проехали более 7 тысяч километров и прокатили порядка сотни человек.

Проехал на российском беспилотнике и вице-губернатора штата Мичиган Гарлина Гилкриста.

Сообщается, что этим летом машины «Яндекса» будут работать как такси для посетителей и участников Международного автошоу в Детройте.



