SEAT представил тизер обновленного хэтчбека SEAT Leon

Seat готовится к премьере нового поколения хэтчбека Leon, который представят 28 января 2020 года, и уже известны некоторые данные про модель.

Автопроизводитель опубликовал видеотизер хэтчбека Leon четвёртого поколения.

Модель полноценно представят в конце месяца, но уже в тизере можно увидеть, что хэтчбек получит задние фонари, соединённые тонкой светодиодной полоской, головная оптика получила адаптивные светодиодные фонари, а в салоне появится светодиодная подсветка по периметру.

В основе Seat Leon ляжет тележка, которая уже используется на Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

В салоне будущей новинки установят большой дисплей мультимедийной системы и цифровую панель приборов.

Seat Leon в Европе будет предлагаться с бензиновыми и дизельными турбироваными моторами, а также гибридной силовой установкой.

