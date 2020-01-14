Кроссовер Nivus от Volkswagen может добраться до Европы



Новая модель будет представлена в ближайшие пару месяцев. Ранее сообщалось, что кроссовер с названием Volkswagen Nivus будет представлен не только в Бразилии, но и на других рынках.

При этом, как выяснилось, кроссовер Nivus от Volkswagen может добраться и до Европы. Такой вывод был сделан на основании данных, что новинка будет иметь широкую унификацию, а значит проблем с поставками и организацией производства на других предприятиях, у компании возникнуть не должно.

Кросс-купе будет создано на платформе MQB A0, а расстояние между осями составит 2 560 мм.

Также автопроизводитель обещает много новых систем и функций, а еще в модели будет мультимедийная система, разработанная бразильскими специалистами.

Информацию о моторной гамме не раскрывают, но предполагается, что одним из двигателей станет литровый агрегат как у Polo.

Среди КП будет механика или 8-скоростной автомат.

Система привода будет только на переднюю ось. Предварительная стоимость составит от 1,15 до 1,22 млн рублей в эквиваленте.