АвтоВАЗ выпустит в 2020 году лимитированные версии моделей Lada

Российские журналисты у директора по продажам и маркетингу российской марки Оливье Морне выяснили, что российским покупателям предложат несколько спецверсий автомобилей LADA, но что это будут за модели и чем они будут отличаться от обычных моделей пока неизвестно.

Предположительно, автопроизводитель выберет популярные комплектации и расширит их список оборудования, а также применит новые элементы экстерьера и интерьера.