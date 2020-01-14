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АвтоВАЗ выпустит в 2020 году лимитированные версии моделей Lada

Новости
14.01.2020 22:18
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В текущем году компания «АвтоВАЗ» выпустит несколько спецверсий LADA.

Российские журналисты у директора по продажам и маркетингу российской марки Оливье Морне выяснили, что российским покупателям предложат несколько спецверсий автомобилей LADA, но что это будут за модели и чем они будут отличаться от обычных моделей пока неизвестно.

Предположительно, автопроизводитель выберет популярные комплектации и расширит их список оборудования, а также применит новые элементы экстерьера и интерьера.

Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada

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