Недавно портал «ТвоёАвто» писал, что компания Chery зарегистрировала в России марку Exeed.

Фото: www.китайские-автомобили.рф.

Также не секретом является то, что первой моделью премиальной марки в нашей стране станет кроссовер Exeed TXL.

В продажу этот автомобиль поступит в России во второй половине года. Пока подробностей об оснащении российской версии кроссовера нет.

При этом недавно новый кроссовер Exeed TXL сфотографировали в Москве. Вероятно это тестовый экземпляр.

По предварительным данным модель в России будет представлена в версии с передним и полным проводом. Моторная гамма, как ожидается, будет представлена только одним двигателем. Этим силовым агрегатом станет турбомотор объёмом 1,6 литра.

Его мощность составит 190 лошадиных сил, а в паре с ним будет работать 7-скоростной робот. На китайском рынке Exeed TXL оценен от 135 900 юаней или около 1,2 млн рублей. Рублевая стоимость пока неизвестна.

Фото: www.китайские-автомобили.рф.