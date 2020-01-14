Названы топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году



В прошлом году этот автомобиль был продан в количестве 71 487 экземпляров, что на 6% превышает результат 2018 года.

На второй строчке оказался ранний лидер сегмента – кроссовер Renault Duster. При этом в отличие от Креты, его популярность сократилась на 6%, а объёмы продаж составили 39 031 ед. Третьим в топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году стал немецкий Volkswagen Tiguan.

Его объёмы продаж составили 37 242 ед., что на 12% больше. Четвертый и пятый результат показал KIA Sportage и LADA 4×4. Последний был реализован в количестве 31 923 ед., что на 3% меньше, а Sportage показал рост на 5% до 34 370 реализованных экземпляров.

В десятке лидеров оказались: Toyota RAV4 (30 627 ед., -2%), Renault Kaptur (25 799 ед., -14%), Nissan Qashqai (25 128 ед., +8%), Skoda Kodiaq (25 069 ед., +54%) и Mitsubishi Outlander (23 894 ед., -2%).

Напомним, что ранее были названы самые популярные марки, а также наиболее востребованные автомобили на российском рынке за 2019 год.