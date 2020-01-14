В Северной Америке выбрали лучший автомобиль 2020 года

В США подвели итоги конкурса North American Car, где жюри выбрало автомобиль года.

В этот раз самый высокий титул достался среднемоторному Chevrolet Corvette Stingray, который обошел Hyundai Sonata и Toyota GR Supra.

Стоит отметить, что Chevrolet Corvette уже дважды становился автомобилем года. Первый раз звание автомобиля года он получил в 1998 году, а второй — в 2014 году.

Лучшим автомобилем в номинации Utility (в этой категории числятся кроссоверы) жюри выбрало Kia Telluride.

Этой корейской модели удалось обойти соперников в лице Hyundai Palisade и Lincoln Aviator.

Среди больших внедорожников и пикапов автомобилем года 2020 стал Jeep Gladiator, который в финале за высокое звание боролся с Ford Ranger и Ram Heavy Duty.