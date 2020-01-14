Новый бюджетный кроссовер Renault впервые появился на фото

Renault концептуальную модель нового недорогого кроссовера представит в феврале, а серийный вариант модели появится в середине года.

В Индии Renault тестируют свою новую модель кроссовера, которая должна укрепить позиции французского автопроизводителя на перспективном рынке.

Название будущего кроссовера неизвестно. Он пока проходит под заводским индексом HBC, а в его основе лежит удлиненная версия тележки CMF-A, которую сейчас используют в Renault Triber.

Ожидается, что новая модель для Индии будет не более четырех метров. В целом таким машинам в стране положены налоговые льготы.

По слухам, компактный кроссовер будет предлагаться с литровым турмотором мощностью 95 л.с. Для такого агрегата предусмотрена механическая или роботизированная трансмиссия. Привод у кроссовера скорее всего будет только передний.

Презентация кроссовера, который был замечен на тестах, должна пройти на мотор-шоу Auto Expo в Нью-Дели. Он начнет работать в начале следующего месяца.

