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Названы 5 самых популярных автомобилей в США в 2019 году

Новости
13.01.2020 23:15
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На американском рынке особой популярностью пользуются пикапы и внедорожники.

Эта тенденция на рынке наблюдается много лет. Не исключением стал и 2019 год. Аналитики рассказали о самых востребованных автомобилях в США за прошлый год.

Так, бессменным лидером рынка является пикап Ford F-150. Следом за ним две строчки заняли конкуренты лидера, а именно модели Ram и Chevrolet Silverado.

На четвертой позиции расположился кроссовер Toyota RAV4 и пятую строчку занял кроссовер Honda CR-V.

Если рассматривать отдельно Калифорнию, то тут в пятерке лидеров оказались следующие автомобили: Honda Civic, Tesla Model 3, Honda Accord, Toyota Camry и Toyota RAV4.

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