Новый Toyota RAV4 поставил рекорд продаж в России

Новое поколение японского кроссовера вышло на российский авторынок в конце прошлого года.



В компании рассказали, что модель в России показывает хорошие результаты продаж и даже установил рекорд продаж в декабре.

В конце года модель Toyota RAV4 разошлась тиражом в количестве 4 964 экземпляров, а это является рекордным показателем за месяц.

За период с момента заказов компания реализовала 8 389 кроссоверов Toyota RAV4.

Чаще всего клиенты выбирали автомобиль в версии «Комфорт», в которой автомобиль оснащен двухлитровой установкой, вариатором и полным приводом.

Доля такой комплектации в общих продажах составила 30% или 2 411 единиц. Напомним, что минимальная стоимость модели составляет 1 756 000 рублей.