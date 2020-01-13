Новое поколение японского кроссовера вышло на российский авторынок в конце прошлого года.
Новый Toyota RAV4 поставил рекорд продаж в России
13.01.2020 23:00
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В компании рассказали, что модель в России показывает хорошие результаты продаж и даже установил рекорд продаж в декабре.
В конце года модель Toyota RAV4 разошлась тиражом в количестве 4 964 экземпляров, а это является рекордным показателем за месяц.
За период с момента заказов компания реализовала 8 389 кроссоверов Toyota RAV4.
Чаще всего клиенты выбирали автомобиль в версии «Комфорт», в которой автомобиль оснащен двухлитровой установкой, вариатором и полным приводом.
Доля такой комплектации в общих продажах составила 30% или 2 411 единиц. Напомним, что минимальная стоимость модели составляет 1 756 000 рублей.
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