Серийный кроссовер Genesis сфотографирован на парковке

Официальная премьера нового кроссовера премиального бренда Genesis состоится через два дня, а накануне премьеры автомобиль успели сфотографировать на парковке.

Ранее компания публиковала первые изображения модели, а также анонсировала дату его дебюта – 15 января. Кроссоверы GV80 уже собирают на предприятии компании.

Для внутреннего рынка компания уже показала новинку, а черед два дня состоится ее мировой дебют. Как уже сообщалось ранее, новая модель Genesis полностью повторяет концепт GV80, представленный в 2017 году.

Моторная гамма кроссовера будет представлена одним дизельным двигателем и двумя бензиновыми установками. Дизельным будет 3,0-литровый 280-сильный мотор, а бензиновые двигатели имеют объём 2,5 и 3,5 литра и мощность 280-300 и 380 лошадиных сил.

В паре с силовыми установками будет работать роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.