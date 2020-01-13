Китайская компания отчиталась о продажах своих автомобилей за прошлый год, сообщив о росте на 86%.

Компания Changan увеличила продажи в РФ в 2019 году на 86%, что обеспечило ей четвертое место в рейтинге самых востребованных брендов среди китайских автопроизводителей.

Самой востребованной моделью марки стал кроссовер CS35Plus, который вышел на рынок в конце лета 2019 года.

Сейчас этот автомобиль предлагается по цене от 1 079 900 рублей. Также компания в декабре начала продажи кроссовера CS55, предлагаемого за 1 269 900 рублей минимум.