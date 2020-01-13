Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото

Седан и хэтчбек на китайском рынке получат свое обновление, в то время как лифтбек Skoda Rapid создавали специально для российского рынка.

Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России. Наряду с обновленным лифтбеком россиян ожидают и другие новинки, о чем портал «ТвоёАвто» ранее уже писал.

Между тем, китайские автомобильные издания распространили фотографии седана и хэтчбека Skoda Rapid для китайского рынка.

Они получат обновления по внешности и салоне в соответствии с фирменной стилистикой бренда, при этом хэтчбек Rapid оказался почти копией Skoda Scala, представленного в Европе.

Автомобили в Китае изменений по технической части не получат и будут приводиться в движение прежним полуторалитровым 110-сильным двигателем, работающим в паре с пятискоростной механикой или автоматической КП на шесть ступеней.