Седан и хэтчбек на китайском рынке получат свое обновление, в то время как лифтбек Skoda Rapid создавали специально для российского рынка.
Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
13.01.2020 14:04
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Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России. Наряду с обновленным лифтбеком россиян ожидают и другие новинки, о чем портал «ТвоёАвто» ранее уже писал.
Между тем, китайские автомобильные издания распространили фотографии седана и хэтчбека Skoda Rapid для китайского рынка.
Они получат обновления по внешности и салоне в соответствии с фирменной стилистикой бренда, при этом хэтчбек Rapid оказался почти копией Skoda Scala, представленного в Европе.
Автомобили в Китае изменений по технической части не получат и будут приводиться в движение прежним полуторалитровым 110-сильным двигателем, работающим в паре с пятискоростной механикой или автоматической КП на шесть ступеней.
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