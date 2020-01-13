Положительная динамика продаж автомобилей российской компании наблюдалась на фоне падения авторынка в целом на 2%.
АвтоВАЗ в 2019 году нарастил продажи Lada на 1%
13.01.2020 13:54
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Согласно опубликованным данным АвтоВАЗ нарастил в 2019 году продажи Lada в России на 0,6% до 362 400 проданных машин.
Доля автопроизводителя на рынке впервые достигла рекордного значения – 21,7%. Бестселлером АвтоВАЗа по итогам прошлого года стала Гранта, тогда как Веста опустилась на второе место.
Несмотря на хорошие результаты в 2019 году, в этом году в «АвтоВАЗе» ожидают снижение продаж.
По предварительным оценкам, продажи Лад сократятся по итогам год на 3%. При этом вазовцы ожидают, что доля компании на рынке сохранится.
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