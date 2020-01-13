Удорожание машин марки Subaru зафиксировали эксперты «Цена Авто» по результатам мониторинга цен на новые авто в России.

Так, оказалось, что компания Subaru подняла в России цены четырех моделей на 0,8-1,3%, что в денежном выражении варьируется от 20 до 30 тысяч рублей.

В списке автомобилей, которые прибавили в цене оказался кроссовер Subaru Forester. Его минимальная стоимость теперь составляет 2 549 900 рублей, а топовый вариант оценивается в 2 689 900 рублей.

Subaru Legacy подорожал в двух комплектациях, которые продаются за 2 279 000 и 2 429 900 рублей и комплектуются единственным 2,5-литровым двигателем.

Subaru Outback также оказался в списке моделей, которые прибавили в цене. В базовой комплектации универсал теперь предлагается за 2 719 000 рублей.

Ну и четвертым автомобилей с увеличенной стоимостью стал Subaru XV, предлагаемый по цене от 1 819 000 рублей.