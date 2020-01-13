Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года

В конце 2019 года стало известно, что «АвтоВАЗ» выкупил права на Niva у GM.

Тогда же было сказано, что Chevrolet Niva получит шильдик Lada, но сроки, когда он появится в модельном ряду российского бренда не назывались.

Теперь же стало известно, что Chevrolet Niva получит шильдик Lada уже в этом году и в модельном ряду этот внедорожник дополнил Lada 4×4.

О том, что в линейке Lada модель Niva появится в этом году сообщили представители компании журналистам Autonews.ru.

Пока достоверно неизвестно, обновят ли модель с переходом в модельный ряд Lada.

Напомним, что сейчас Niva продается с 1,7-литровым 80-сильным двигателем по цене 651 000 рублей с учетом спецпредложений.

Согласно данным аналитиков, в прошлом году продажи модели показывали отрицательную динамику.