ZX Auto готовит обновленную версию копии Toyota Tundra

Фотографии автомобиля уже появились в Сети и судя по ним, после обновления ZX Terralord будет еще больше похож на вторую генерацию японского Toyota Tundra.

При этом технически это два разных автомобиля. После обновления в техническом плане «китайца» изменений не ожидается и он по-прежнему будет доступен с 2,4-литровым 218-сильным двигателем от Mitsubishi и турбированным 129-сильным мотором объёмом 2,5 литра от Isuzu.

Система привода в пикапе будет на заднюю или обе оси. Габариты модели составляют: 5 341/1 885/1 815 мм, колесная база – 3 240 мм.

Предварительная стоимость обновленного пикапа составит 97,9 тыс. юаней или около 900 тыс. рублей.