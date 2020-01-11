GM возродит марку Hummer выпуском электрического пикапа



Первые сообщения о возрождении выпуска автомобилей Hummer появились несколько лет назад, однако в самой компании никак не отреагировали на них.

На этот раз появились новые подробности. Как утверждают зарубежные СМИ, GM действительно возродит марку Hummer, однако ее автомобили теперь будут полностью электрическими.

Первой моделью возрожденного бренда станет электрический пикап. Он должен выйти на рынок в 2022 году.

Это уже похоже на правду, так как автопроизводитель вынужден переходить на электрокары в связи с новой тенденцией в мире.

К тому же недавно свой пикап презентовала Tesla и более того, он оказался очень востребованным, причем покупатели в основном заказывают топовые варианты Cybertruck.