В России вступили в силу изменения для автомобилистов

В этом году автомобилистов ждет немало изменений, о чем портал «ТвоёАвто» уже писал ранее.

При этом некоторые изменения уже вступили в силу, а в их числе новые правила регистрации машин, изменения в техосмотре и новые требования к режиму труда водителей.

Так, новые правила регистрации автомобилей гласят, что оформление документов при покупке новой машины будут осуществляться в дилерском центре.

Причем автосалон должен обязательно получит специальный сертификат. С начала года автомобилисты теперь могут показывать полис ОСАГО в электронном виде со своего смартфона.

Отсутствие с собой страховки в электронном или бумажном виде грозит штрафом в размере 500 рублей. Еще одним нововведением, вступившим в силу является управление автобусом или грузовиком более 9 часов.

В таких случаях водитель обязан каждые 4,5 часа делать 45-минутны перерыв либо два перерыва по 15 и 30 минут.

Запрещается при этом управление транспортным средством более 56 часов, в противном случае грозит штраф в размере от 1,5 и 2,0 тыс. рублей.