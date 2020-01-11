BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания еще 30 лет

Это связано с желанием многих стран сократить выбросы выхлопов от машин в атмосферу. В связи с этим с каждым годом ужесточаются экологические нормы, что дает толчок производителям дорабатывать авто, чтобы им соответствовать.

Некоторые бренды нацелены на полную электрификацию, планируя выпускать только электрокары и отказаться от ДВС.

Однако в BMW заявили, что не будут отказываться от ДВС еще 30 лет. В компании считают, что столько времени потребуется для полного перевода всех автомобилей в мире на электротягу.

Представитель компании уверен, что машины с дизельными ДВС будут выпускать еще как минимум 20 лет, а бензиновые двигатели и вовсе – 30 лет.

При этом BMW отказывается от 12-цилтиндровым двигателей и дизельных моторов с четырьмя турбинами, что обусловлено разными причинами.

В планах автопроизводителя в 2021 году завершить разработку новой платформы, в которой будет предусмотрено использование гибридных силовых установок и электрокаров.