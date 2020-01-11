Об очень дорогой «Волге» рассказал видеоблогер Roma Urraco.
В сети показали самую дорогую ГАЗ-23 «Волгу» за 8,5 млн рублей
Он сообщил, что показанная ГАЗ-23 «Волга» оценена в 140 000 долларов, а это порядка 8,5 млн рублей. Машина выкрашена в темно-синий цвет и прошла полною реставрацию.
Она находится в одном из автосалонов, где также выставлены и другие транспортные средства, выпущенные еще во времена СССР.
К тому же самая дорогая Волга является 78 выпущенным экземпляров. Она разрабатывалась для эксплуатации в КГБ и других спецслужбах.
Под капотом автомобиля располагается карбюраторный 5,5-литровый двигатель. Его мощность составляет 195 л.с., а работает он в паре с трехскоростной автоматической КП.
Еще в ГАЗ-23 есть усиленная тормозная система и доработанная подвеска. Максимальная скорость составляет 160 км/ч. Стоит отметить, что в наши дни таких автомобилей осталось не более 30 экземпляров.