В сети показали самую дорогую ГАЗ-23 «Волгу» за 8,5 млн рублей

Он сообщил, что показанная ГАЗ-23 «Волга» оценена в 140 000 долларов, а это порядка 8,5 млн рублей. Машина выкрашена в темно-синий цвет и прошла полною реставрацию.

Она находится в одном из автосалонов, где также выставлены и другие транспортные средства, выпущенные еще во времена СССР.

К тому же самая дорогая Волга является 78 выпущенным экземпляров. Она разрабатывалась для эксплуатации в КГБ и других спецслужбах.

Под капотом автомобиля располагается карбюраторный 5,5-литровый двигатель. Его мощность составляет 195 л.с., а работает он в паре с трехскоростной автоматической КП.

Еще в ГАЗ-23 есть усиленная тормозная система и доработанная подвеска. Максимальная скорость составляет 160 км/ч. Стоит отметить, что в наши дни таких автомобилей осталось не более 30 экземпляров.