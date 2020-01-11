Mercedes-Benz рассказал о новинках для рынка РФ в 2020 году

Российский офис немецкой марки в этом году запланировал выход нескольких новинок, среди которых окажется и роскошный внедорожник.



Ближайшей новой моделью станет Mercedes-Benz GLB. Модель представляет собой компактный кроссовер с семиместным салоном, а в продаже в нашей стране он появится в начале лета.

Начнут продажи в России и электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC. Еще в июне запланирован выход купеобразного кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe новой генерации.

Помимо этого, россиян ожидает роскошный внедорожник от Mercedes-Maybach.