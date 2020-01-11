Российский офис немецкой марки в этом году запланировал выход нескольких новинок, среди которых окажется и роскошный внедорожник.
Mercedes-Benz рассказал о новинках для рынка РФ в 2020 году
11.01.2020 16:59
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Ближайшей новой моделью станет Mercedes-Benz GLB. Модель представляет собой компактный кроссовер с семиместным салоном, а в продаже в нашей стране он появится в начале лета.
Начнут продажи в России и электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC. Еще в июне запланирован выход купеобразного кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe новой генерации.
Помимо этого, россиян ожидает роскошный внедорожник от Mercedes-Maybach.
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