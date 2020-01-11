Toyota презентовала полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris

Японская компания у себя на родине провела презентацию своей новинки, показ которой прошел на выставке Tokyo Auto Salon 2020.



Новинкой стал хот-хэтч Toyota GR Yaris с полным приводом и двигателем мощностью 260 лошадиных сил.

Эта силовая установка работает с механической коробкой передач и является самой мощной в мире среди трехцилиндровых двигателей.

«Заряженный» хэтчбек весит 1 280 кг, а его длина и ширина составляют 3 995 и 1 805 мм. Расстояние между осями составляет 2 558 мм.

Рабочий объём цилиндров мотора составляет 1,6 литра, а в паре с ним работает 6-ступенчатая механика. Разгон автомобиля до первой сотни составит 5,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.

В машине предусмотрено три режима езды — Normal, Sport и Track. В последнем крутящий момент будет передавать на каждую ось, а в первых двух в соотношении 60:40 и 30:70 соответственно.

Сборку заряженного хэтчбека организуют в Японии, а в продажу он сначала поступит в «приветственной» версии First Edition по цене от 2,2 млн рублей в эквиваленте.