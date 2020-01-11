Китайская Changan этой весной представит кроссовер для Европы

Премьерный показ автомобиля, созданного для европейского рынка, состоится в марте на автошоу в Женеве.



Компания официально анонсировала свой кроссовер с названием Uni-T, а также показала его внешность на первых изображениях.

Подробности о новинке не раскрывают, но некоторые характеристики удалось узнать китайским СМИ.

Так, стало известно, кроссовер будет доступен с турбированными двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра. Все эти установки относятся к семейству Blue Whale.

В списке оснащенности модели будет полностью светодиодная гамма. Экстерьер модели смелый и футуристичный.

Кузов машины имеет двухцветный окрас, а сзади имеет раздвоенный спойлер и трапециевидные патрубки выхлопной системы. При этом решетка радиатора в модели выполнена в стиле Lexus.