Lexus не стал поднимать цены, несмотря на рост утильсбора

Премиальный бренд в России смог сохранить стоимость своих моделей на российском рынке на уровне 2019 года.

Компания смогла сохранить цены большинства моделей несмотря на увеличение утильсбора, из-за которого как минимум 15 автопроизводителей в России уже переписали цены в большую сторону.

Так, кроссоверы и внедорожники RX, GX и LX, а также седан LS и купе LC продаются по ценам прошлого года.

При этом изменения в стоимости Lexus UX, NX, ES и LX 570 Black Vision связано только с появлением новой версии мультимедийной системы.