Немецкая компания готовит новый кроссовер, который пополнил линейку автопроизводителя и займет в ней место флагмана.

Новая модель получит название Audi Q9, будет семиместной и получит мощные силовые установки.

Как стало известно, Audi представит флагманский кроссовер Audi Q9 в конце 2020 года.

Его конкурентами называют новый Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Как и другие модели марки новинка получит и заряженный вариант с приставкой к названию RS, в которой отдача установки составит 600 л.с. Другие подробности о новом флагмане немецкой марки пока не раскрывают.

Рендер независимого дизайнера.