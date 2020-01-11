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Volkswagen для России готовит новый недорогой кроссовер

Новости
11.01.2020 14:14
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Скоро на российском рынке немецкая компания представит новую модель кроссовера, о которой ранее уже были упоминания.


При этом в анонсах автопроизводителя по новинкам на 2020 год кроссовер не был заявлен, поэтому можно предположить, что новый недорогой кроссовер выйдет в следующем году, а его презентация может состояться в конце этого года.

Новинкой станет кроссовер, который в модельном ряду окажется на ступень ниже Tiguan. Речь идет о новинке, представленной на некоторых рынках как Tarek и Tharu.

С каким названием она появится в России пока неизвестно, но некоторые СМИ сообщают, что его сборку организуют на предприятии в Нижнем Новгороде, а предсерийное производство стартует уже в конце года.

С какой моторной гаммой кроссовер появится в продаже сложно сказать. На китайском рынке он представлен с 1,4-литровым и 2,0-литровым ДВС с отдачей 150 и 186 л.с. соответственно.

Система привода предлагается только на переднюю ось. Минимальная стоимость Tharu составляет 170 тыс. юаней или около 1,55 млн рублей.

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