Составлен топ-5 лучших подержанных автомобилей за 500 тыс. рублей

На этот раз эксперты «Автоновостей дня» составили топ-5 лучших подержанных автомобилей за 500 тыс. рублей, отмечая, что в списке оказались модели, экземпляры которых не сложно будет найти на рынке в хорошем состоянии.

На первой строчке составленного ТОПа оказался кроссовер Renault Duster. За полмиллиона рублей можно найти экземпляр в отличном состоянии с дизельными или бензиновыми силовыми установками. На второй строчке располагается модель Kia Rio, преимуществом которой также отмечают доступные запчасти и детали, а обслужить ее можно в любом автосервисе.

На рынке этот автомобиль представлен с бензиновыми двигателями объёмом 1,4 и 1,6 литра. Lada Vesta оказалась на третьей строчке рейтинга лучших подержанных автомобилей за 500 тыс. рублей.

В данном случае эксперты советуют быть внимательными при выборе Весты с пробегом, так как она появилась на рынке недавно, а продавать ее могут по причине ДТП, большого пробега или проблемами с документами.

Еще рекомендуют присмотреться к Ford Focus и Volkswagen Polo. К слову последний в России скоро сменит поколение и его тестовый мул уже заметили на дорогах.