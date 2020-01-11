Пикап GMC Sierra получит спецверсию в стиле Harley-Davidson

Тюнеры этой компании создают новые модификации на основе полноразмерных пикапов компаний Ford и GM. Они стилизуют эти автомобили под эстетику Harley-Davidson и Shelby.

На этот раз специалисты создали спецверсию пикапа с названием Tuscany GMC Sierra Harley-Davidson. От обычных пикапом модели новой версии отличаются решеткой радиатора, выхлопными патрубками, бампером спереди и оптикой.

Колесные диски в GMC Sierra выполнили в стиле Fat boy 114,. В техническом плане изменений не произошло.

Tuscany GMC Sierra Harley-Davidson выпустят ограниченным тиражом в количестве 250 единиц, которые можно заказать в черном и белом вариантах окраса кузова, а также в цвете серый металлик.

Стоимость в Северной Америке составляет 94 995 долларов, а это на 70% дороже, чем обычный пикап.