Россияне стали меньше покупать автомобили японских марок

К такому выводу пришли российские аналитики, подведя итоги продаж автомобилей за 11 месяцев прошлого года.

В отчетный период объёмы продаж новых японских автомобилей составили 270 тысяч экземпляров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом российский авторынок в целом сократился всего на 3%. Больше всего продажи автомобилей просели у Honda, у которой отрицательная динамика составила 64%.

Объёмы реализации у Infiniti и Nissan сократились на 25 и 22%.

Также продажи упали и следующих брендов: Toyota (-5%), Mitsubishi (-8%), как Lexus (-10%), Mazda (-4%) и Subaru (-4%).

А вот у Suzuki (+23%), Datsun (+12%) и Isuzu (+6%) была зафиксирована положительная динамика продаж.