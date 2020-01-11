К такому выводу пришли российские аналитики, подведя итоги продаж автомобилей за 11 месяцев прошлого года.
Россияне стали меньше покупать автомобили японских марок
11.01.2020 13:20
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В отчетный период объёмы продаж новых японских автомобилей составили 270 тысяч экземпляров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
При этом российский авторынок в целом сократился всего на 3%. Больше всего продажи автомобилей просели у Honda, у которой отрицательная динамика составила 64%.
Объёмы реализации у Infiniti и Nissan сократились на 25 и 22%.
Также продажи упали и следующих брендов: Toyota (-5%), Mitsubishi (-8%), как Lexus (-10%), Mazda (-4%) и Subaru (-4%).
А вот у Suzuki (+23%), Datsun (+12%) и Isuzu (+6%) была зафиксирована положительная динамика продаж.
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