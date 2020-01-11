Как выбрать правильный выключатель массы?

В наземных и водных транспортных средствах широко применяются специальные устройства, отключающие аккумуляторы от их «массы» во время длительных стоянок. Они препятствуют разряду аккумулятора, а также играют роль противоугонных средств, не позволяющих завести мотор.

Принципы выбора выключателя

Основное предназначение выключателя массы заключается в размыкании электрической цепи. Однако переключатели аккумуляторов, наряду с выполнением данной функции, обеспечивают возможность поочередного или совместного подключения аккумуляторов к электрической сети. Напряжение может выключаться при помощи ключа, тумблера либо дистанционно с использованием пульта управления. Выключатели массы для водных транспортных средств изготавливаются исключительно из коррозиеустойчивых материалов и оснащаются резиновыми колпачками для предотвращения проникновения воды в отверстие для ключа или на тумблер. Дополнительным средством защиты служит манжет на ключе, препятствующий попаданию воды в скважину, когда он находится в ней. Чтобы выбрать подходящий выключатель массы, нужно использовать в качестве основного критерия максимальный ток, на который он рассчитан. Для этого надо выяснить характеристики своего транспортного средства и приобрести соответствующее им устройство.

Преимущества дистанционных выключателей

В настоящее время среди всех существующих разновидностей выключателей массы самым эффективным и удобным считается модель дистанционного типа. Преимущества дистанционного выключателя таковы:

управление осуществляется одной кнопкой, находящейся в салоне транспортного средства;

чтобы отключить и включить устройство, нет нужды в открывании капота или аккумуляторного отсека;

за счет скрытой установки такой выключатель выполняет функцию противоугонного устройства.

Поскольку принцип действия и конструкция дистанционных выключателей достаточно просты, они обладают высокой эффективностью и надежностью. При этом необходимо учитывать, что дистанционные выключатели в основном устанавливаются на грузовиках и автобусах, тогда как на легковых автомобилях они применяются довольно редко.

Таким образом, выключатель массы приносит большую пользу владельцам транспортных средств. Важно только выбрать наиболее подходящую модель этого устройства, для чего полезно использовать приведенные выше критерии.

Статья подготовлена при содействии https://klemma.ru/