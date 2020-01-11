Система для контроля давления в шинах – гарантия безопасной езды на авто

Современный автомобиль состоит из множества узлов, комплектующих систем, каждая из которых выполняет свои важные задачи для предоставления водителю и пассажирам комфорта езды и высокого уровня безопасности. Электронная начинка становится все более сложной и многофункциональной, силовые агрегаты оборудуются различной автоматикой. Но есть вещи хоть и не новые, но такие, которыми никак нельзя пренебрегать. К ним по праву может быть отнесена TPMS система контроля давления в шинах купить которую сейчас не составляет труда.

Данная система необходима для того, чтобы постоянно контролировать уровень давления в колесах машины. Почему это так важно? Давление шин напрямую влияет на ходовые характеристики авто, при его значительных изменениях водителю может стать затруднительно управлять машиной. Более того, вовремя замеченные изменения в TPMS позволяют обнаружить проблемы с резиной, не поехать в дальнюю дорогу с пробитыми колесами. Применение такой системы помогает легко отслеживать состояние шин и не быть застигнутым врасплох различными неприятностями.

Как работает TPMS

Системы контроля давления бывают двух типов:

Непосредственного измерения. В таких приборах датчики измерения давления ставятся прямо в шины, они постоянно отслеживают рабочие параметры среды, в которой находятся. Измерения давления и температуры передаются на блок управления и автоматики. Водитель может видеть данные в режиме онлайн;

Косвенного измерения. В этом случае меряется не само давление в шине, а другие параметры, из которых можно сделать вывод о давлении. Чаще всего такие приборы учитывают внешний радиус шины. Когда в резине есть прокол, воздух начинает выходить, внешний радиус уменьшается, датчики это замечают и делают вывод об уменьшении давления. Водитель видит сообщение о проблеме.

Любая указанная tpms система контроля давления в шинах, позволяет отслеживать техническое состояние резины на авто и быть уверенным в ее пригодности для поездок.

Какую систему выбрать

Два указанных варианта системы не столько конкурируют межу собой, как дополняют данный тип техники в различных условиях эксплуатации. Если Вы не знаете, какую систему измерения, косвенного действия или непосредственного выбрать, то лучше обратитесь за советом к опытному товарищу или консультанту сервиса.