К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ

В компании с 9 по 24 января остановят конвейерную линию и отправят коллектив предприятия в корпоративный отпуск.

За это время будет произведена модернизация и настройка оборудования для производства нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City».

Как пишет «АВТОСТАТ», микроатобус «ГАЗель City» станет главной новинкой компании ГАЗ в 2020 году.

Напомним, «ГАЗель City» был представлен на выставке Comtrans 2019.

На презентации микроавтобуса было сказано, что эта модель соответствует всем требованиям программы «Доступная среда».

Микроавтобус способен перевозить до 22 пассажиров. В его салоне 17 сидячих мест и пять стоячих.

«ГАЗель City» оборудовали широкой автоматической дверью, а также площадкой для инвалидов или пассажиров с коляской.

Помимо этого, в микроавтобусе установили пневматическую подвеску, усиленную раму и увеличенной грузоподъемности задний мост. Также модель получила дисковые тормозные механизмы.