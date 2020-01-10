Названы 10 регионов-лидеров РФ по продажам новых электромобилей

Российские аналитики рассказали о продажам электрокаров на российском рынке по итогам 11 месяцев прошлого года и назвали регионы, где больше всего продается таких авто.

Специалисты «Автостат» сообщили, что в отчетный период россияне приобрели в общей сложности 325 новых электрокаров, а этот результат является в 2,7 раза больше.

Треть от общего показателя пришлось на Москву, где было продано 107 авто с электрической установкой. На втором месте оказалось Подмосковье с результатом 24 ед., а в тройке лидеров располагается Приморский край, где объёмы продаж новых электромобилей составили 22 экземпляра.

В первую пятерку вошел Санкт-Петербург и Краснодарский край. В этих регионах было продано 17 и 15 авто соответственно.

В десятке лидеров оказались следующие регионы: Иркутская (11 ед.) и Свердловская (10 ед.) области, а также Хабаровский, Пермский и Красноярский края (по 9 ед.). Чаще всего в России продаются электрокары марок Jaguar (125 ед.), Nissan (121 ед.) и Tesla (69 ед.).