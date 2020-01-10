GM и SAIC сделали аналог новой Chevrolet Captiva еще роскошнее

Кроссовер MG Hector разработан совместно компаниями GM и SAIC. Эта модель на рынке доступна с лета прошлого года, и на старте продаж ее начали предлагать в 5- или 7-местном варианте.

Теперь кроссовер получил шестиместный салон с двумя раздельными креслами второго ряда. Такая версия будет предлагаться с расширенным списком оборудования.

В шестиместном варианте «паркетника» уже установлен адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система экстренного торможения.

Также новая модификация получила салон из искусственной кожи и 10-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под капотом MG Hector устанавливается 150-сильный бензиновый или 200-сильный дизельный турбомотор, а трансмиссия доступна механическая или роботизированная.

MG Hector с шестиместным салоном разработан для индийского рынка, где его производят на заводе в Халол.

Стоит отметить, что MG Hector является копией нового поколения Chevrolet Captiva и возможно, что новая версия появится и у американского варианта«паркетника».