Skoda увеличила продажи в России почти на 9% за 2019 год

Компания реализовала за прошлый год 88 609 новых авто, что на 8,8% больше в сравнении с 2018 годом. Среди автопроизводителей марка заняла седьмую строчку.

Самым востребованным автомобилем компании стал лифтбек Rapid. Его объёмы продаж составили 35 121 ед., что на 0,1% больше.

Вторым стал автомобиль Octavia, реализованный в количестве 27 161 ед., а это на 8,5% больше. В тройке лидеров по продажам среди моделей чешской марки оказался кроссовер Skoda Kodiaq.

Его объёмы продаж выросли на 54,5% до 25 069 проданных экземпляров. При этом флагманский Skoda Superb показал отрицательную динамику на 42,3% до 1 258 проданных единиц.