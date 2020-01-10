Mitsubishi пересмотрел цены на весь модельный ряд

Все автомобили бренда стали дороже, при этом некоторые модели прибавили в цене во всех комплектациях, а другие подорожали только в некоторых версиях.

Так, кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross предлагается на 20 тысяч рублей дороже во всех комплектациях, а минимальная стоимость теперь составляет 1 249 000 рублей.

Все комплектации Mitsubishi Eclipse Cross прибавили в цене по 10 тысяч рублей. Стоимость этой модели стартует от 1 920 000 рублей.

Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска предлагается на 20 тысяч рублей дороже, но в этом случае не подорожала только начальная комплектация и она предлагается за 1 699 000 рублей.

У пикапа Mitsubishi L200 стала дороже только комплектация DID Intense, которая теперь оценена в 2 508 000 рублей, что на 10 тыс. больше.

Все комплектации Mitsubishi Pajero Sport 2020 года стали дороже на 30 тысяч рублей. Этот внедорожник доступен для покупки по цене от 2 469 000 рублей.