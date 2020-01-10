Harley-Davidson в 2020 году выпустит новый маленький мотоцикл

Harley-Davidson выпустит новый мотоцикл, который будет еще меньше, чем Street 500.

По заявлению американской компании, его представят летом текущего года, причем он будет копией итальянской модели от компании Benelli.

Новая модель от Harley-Davidson будет называться Harley-Davidson 338. В его основе будет мотоцикл Benelli 302S, причем будущей новинке от него достанется рама и мотор. По слухам, в Harley-Davidson 338 будет доработанный двухцилиндровый ДВС.

Какие изменения внесут в 300-кубовый агрегат от Benelli 302S пока неизвестно, но в итальянском мотоцикле он выдает 37 л.с. и 26 Нм крутящего момента.

Подвеска и кузовные элементы в новом мотоцикле будут от Harley-Davidson. Производить Harley-Davidson 338 будут в КНР и США. Предположительно, в Россию мотоцикл будут поставлять из Китая.