Harley-Davidson выпустит новый мотоцикл, который будет еще меньше, чем Street 500.
Harley-Davidson в 2020 году выпустит новый маленький мотоцикл
10.01.2020 17:28
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По заявлению американской компании, его представят летом текущего года, причем он будет копией итальянской модели от компании Benelli.
Новая модель от Harley-Davidson будет называться Harley-Davidson 338. В его основе будет мотоцикл Benelli 302S, причем будущей новинке от него достанется рама и мотор. По слухам, в Harley-Davidson 338 будет доработанный двухцилиндровый ДВС.
Какие изменения внесут в 300-кубовый агрегат от Benelli 302S пока неизвестно, но в итальянском мотоцикле он выдает 37 л.с. и 26 Нм крутящего момента.
Подвеска и кузовные элементы в новом мотоцикле будут от Harley-Davidson. Производить Harley-Davidson 338 будут в КНР и США. Предположительно, в Россию мотоцикл будут поставлять из Китая.
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