Названы самые безопасные автомобили за 2019 год по версии Euro NCAP

В прошлом году организация Euro NCAP провела краш-тесты 55 моделей, из которых 41 получила самую высокую оценку – 5 звезд.

Теперь специалисты европейской организации назвали самые безопасные модели в семи категориях.

Среди компактных авто лучшие результаты по системе тестов Euro NCAP показали Renault Clio и Audi A1.

В категории семейные машины лучшим по безопасности стал Mercedes-Benz CLA, а вот среди больших семейных авто наибольшее количество балов набрали Tesla Model 3 и BMW 3-Series, причем у них одинаковый показатель по безопасности.

В категории больших кроссоверов лидером стал электрокар Tesla Model X, причем этот автомобиль оказался самым безопасным среди гибридных моделей и полностью электрических.

Лучшими в категории компактных кроссоверов и внедорожников стали Subaru Forester, Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.