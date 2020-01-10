В честь 200-летия открытия Антарктиды российский производитель внедорожников выпустит новую спецверсию.
УАЗ запустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
10.01.2020 17:23
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Как стало известно изданию «За рулем», компания УАЗ готовит ограниченную спецверсию внедорожника «Патриот». Новая модель появится в продаже в ближайшие пару месяцев.
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным списком оборудования.
Сейчас известно, что внедорожник получит обогрев руля, дополнительный отопитель салона и подогрев заднего и лобового стекла.
Также модель оснастят экспедиционном багажником, лестницей и внедорожными покрышками. Особая версия «Патриота» будет доступна в белом цвете с шильдиками на кузове, указывающими на спецверсию.
О ценах и комплектации новинки подробно расскажут ближе к старту продаж.
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