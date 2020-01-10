УАЗ запустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»

Как стало известно изданию «За рулем», компания УАЗ готовит ограниченную спецверсию внедорожника «Патриот». Новая модель появится в продаже в ближайшие пару месяцев.

УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным списком оборудования.

Сейчас известно, что внедорожник получит обогрев руля, дополнительный отопитель салона и подогрев заднего и лобового стекла.

Также модель оснастят экспедиционном багажником, лестницей и внедорожными покрышками. Особая версия «Патриота» будет доступна в белом цвете с шильдиками на кузове, указывающими на спецверсию.

О ценах и комплектации новинки подробно расскажут ближе к старту продаж.