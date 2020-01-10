Renault готовит смену поколений для модели Sandero

В Европе Logan и Sandero продаются под брендом Dacia, которая входит в состав Renault.

В Европе было замечено новое поколение хэтчбека Sandero. Прототип тестируется в плотной камуфляжной пленке с дополнительными элементами под пленкой, которые используют чтобы невозможно было рассмотреть дизайнерские особенности модели.

Но несмотря на такой камуфляж, на снимках можно увидеть, что хэтчбек будет с более выразительными формами и низким наклоном лобового стекла.

Предположительно, в прототипе установлен новый ДВС, который ранее не использовался на машинах марки Dacia.

Скорее всего это будет турбированный литровый 100-сильный агрегат, предлагающийся в новом Renault Clio.

По слухам, в основу новых Logan и Sandero ляжет новая тележка – CMF-B. Также ранее сообщалось, что бюджетные модели получат гибридную силовую установку, но данную информацию опроверг глава европейского бренда Renault.

Известно, что презентация новых Logan и Sandero состоится в сентябре 2020 года на автосалоне во Франции.