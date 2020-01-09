Международные грузоперевозки: перспективы развития логистического рынка

На сегодняшний день отправить или и получить партию международных грузов можно с помощью техники компании https://euro-trans.com.ua/:

грузового самолёта,

железнодорожного состава,

автомобильного транспорта,

морских судов.

Современный международные грузоперевозки полностью зависят от «человеческого фактора», то есть не управляются в полностью автоматизированном режиме. Транспорту управляется пилотами, водителями, капитанами кораблей. Обратите внимание, что в необозримом будущем планируется практически полностью автоматизировать и значительно улучшить логистический рынок, обеспечив доставку грузов в европейские страны, в различных международных направлениях с помощью автоматизированных перевозок.

Технические инновации в логистике

Сегодня подобные перспективы развития только лишь находятся в стадии разработок. Мир меняется, жизнь ускоряется, специалисты стараются расширить горизонты логистических услуг, рассматривая не только улучшение стандартный путей развития рынка, но и внедряя инновационные технологии, разрабатывая новые системы и техники, которые помогут улучшить линию, к примеру автомобильных грузоперевозок.

В недалеком будущем планируется внедрить беспилотные автоперевозки, но возможно ли это? Сегодня разработки в данном направлении активно ведутся, например, такими известными мировыми авто брендами, как: Вольво и Ауди. Активно создаются прототипы авто пилотных машин, которые самостоятельно, без участия в процессе водителя будут доставлять грузы в заданном направлении:

безопасно,

быстро,

в точно установленный срок,

по минимальной цене.

Современные стандарты взаимодействия: «подводные камни»

На пути реализации задуманных автоматических грузовых перевозок встает немало проблем. Помимо того, что машина должна двигаться по заданному направлению без участия водителя, возникает еще масса «подводных камней», которые появляются на пути автоматизации автоперевозок.

В данный момент разрабатываются идеи создания новых стандартов связи грузовых машин перевозчиков с софтом, нормативной базы, стратегиями развития дорожной инфраструктуры. То есть на пути развития возникает масса проблем, с которыми разработчикам еще только предстоит разобраться.

Старый, добрый проверенный способ отправки груза

Если ученые, инженеры, разработчики только находятся в стадии развития автоматизированных грузовых перевозок в международных направлениях, у заказчиков таких услуг остается лишь один вариант: пользоваться старым, добрым, проверенным способом перевозки с использованием стандартных видов автотранспорта.

Заметим, что по сей день один из самых успешных, удачных способов грузовой перевозки — это автомобильная отправка грузов в различных международных направлениях. И если возникают сложности с прямой доставкой, тогда подбирается сразу же несколько видов транспорта, с помощью которого груз в любом случае своевременно и 100 % безопасно доставляется в заданном направлении.