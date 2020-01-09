При покупке автомобиля многие водители делают выбор в пользу американских машин, что объясняется целым рядом присущих им достоинств. Но при этом нужно решить немало проблем, связанных с перевозкой авто из Соединенных Штатов.

Причины популярности машин из США

В число стимулов, под влиянием которых у многих людей возникает желание купить авто из США, входят следующие обстоятельства:

Обширный выбор марок и моделей автомашин от множества производителей.

Качество сборки машины, произведенной для американского рынка, всегда значительно выше, чем у аналогичных моделей, предназначенных для жителей Европы и Азии. Граждане США исключительно требовательны к уровню безопасности, так что производители вынуждены использовать свой потенциал максимально полно.

Отличное состояние машины. Среднестатистический гражданин США меняет автомобиль раз в пять лет, так что на приобретенном в США подержанном авто можно проездить еще около семи лет, меняя лишь масло. При грамотной эксплуатации и регулярном техобслуживании такой автомобиль способен прослужить около двух десятилетий.

В Соединенных Штатах машины заправляются высококачественным топливом, по этой причине их состояние гораздо лучше состояния любого подержанного автомобиля, который заправлялся на протяжении нескольких лет на АЗС в одной из стран СНГ.

Порядок доставки авто из Америки

Без оформления необходимых документов доставка машины из США невозможна. Новые автомобили из Америки вывозятся только после получения документов TITLE или MSO. При транспортировке автомобиля с пробегом из США документы на него чаще всего уже оформлены. Процедура перевозки авто из Соединенных Штатов предусматривает выполнение следующих действий:

Водитель компании, взявшей на себя решение данного вопроса, после прибытия на дилерскую площадку выполняет погрузку машины на трак и ставит свою подпись в акте приема-передачи. Вскоре авто доставляется на склад компании.

Автомобиль грузится в поданный на склад контейнер, который опломбируется и привозится в порт.

После отплытия корабля с контейнером производится передача документов на автомобиль в таможенную службу США. Затем все документы пересылаются покупателю автомобиля экспресс-почтой.

Как только корабль с контейнером причаливает в порту назначения, начинается таможенное оформление автомобиля, по окончании которого он поступает в распоряжение покупателя.

Перед принятием решения о покупке авто из США нужно провести анализ выгод, которые могут быть получены в итоге. Помимо того, необходимо удостовериться в надежности выбранной дилерской компании и адекватной стоимости ее услуг.