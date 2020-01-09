Кроссовер Kia XCeed начнут собирать на заводе в России

Предполагается, что в продажу кроссовер, представленный летом 2019 года , выйдет в продажу уже весной.



Модель, как выяснилось, будут собирать на предприятии «Автотор», что указано в ОТТС для автомобиля.

К слову Kia XCeed вписали в уже существующий документ, оформленный ранее для семейства Kia Ceed. В силу обновленный ОТТС вступает с 20 января.

В моторной гамме новинки будут 1,4 и 1,6-литровые агрегаты, работающие с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Система привода для автомобиля будет только на переднюю ось.