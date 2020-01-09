Toyota возродит производство деталей для старой Toyota Supra

Toyota решила возобновить производство редких комплектующих для спорткаров Supra. В рамках проекта GR Heritage компания будет производитель детали для Toyota Supra в кузовах A70 и А80.

Для Supra A70 японская компания будет выпускать карданный вал, дверные ручки, датчики и ряд других, комплектующих, которые практически невозможно купить.

В дальнейшем список комплектующих будет расширен. Для Supra A80 снова начнут производить фары, усилители тормозов и дверные ручки.

Комплектующие для покупки станут доступны до конца года, но возможно старт продаж перенесут на начало 2021 года.

Одновременно с новостью автопроизводитель на своем сайте создал форму, в которую автовладельцы Toyota Supra A70 и А80 могут указать, какие еще им нужны комплектующие. После анализа заявок компания может пересмотреть первоначальный список деталей для спорткаров.