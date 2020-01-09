Porsche рассказал о новинках для России на 2020 год

Первые запланированные к выходу на российский рынок новинки поступят в продажу в начале года.



Ими окажутся полноприводные версии моделей 911 Carrera 4 и 911 Carrera 4 Cabriolet, оцененные от 7 697 000 и 8 521 000 рублей соответственно.

Эти автомобили относятся к 2020 модельному году и оснащены трехлитровым 6-цилиндровым двигателем с двойным наддувом.

Его мощность, работая в паре с 8-скоростной КП PDK составляет 385 л.с. Еще одной новинкой от Porsche, как пишет «Автостат», станет юбилейная версия Porsche Panamera, подготовленная в честь десятилетия модели. Она также получит трехлитровый мотор, но его отдача составит 330 л.с.

Спецверсия с названием Panamera 4 «10 Years Edition» уже предлагается для заказа и оценена от 8 023 000 рублей. Эта же модель, но в версии с гибридной установкой оценена от 9 047 000 рублей. Отдача установки в этой модели составит 462 л.с.

Еще в ближайшие месяцы в продажу поступит топовый вариант кроссовер Macan Turbo с 440-сильным двигателем. Такой вариант оценили в 6 869 000 рублей. Во второй половине года на российском рынке стартуют продажи электрического Porsche Taycan.

Стоимость вариантов Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo составит 12 943 000 и 10 643 000 рублей. Porsche Taycan 4S уже предлагается для заказа по цене от 7 793 000 рублей.