Tesla стала самым дорогим в истории автопроизводителем из США

Tesla самая молодая американская автомобильная компания, у которой есть массовое производство, к тому же Tesla является самой инновационной автокомпанией в мире.

На этой неделе стоимость акций американского автопроизводителя выросла на пять процентов, и это позволило компании стать самой дорогой среди других автопроизводителей США.

К тому же Tesla стала самым дорогим в истории США автопроизводителем.

После роста акций капитализация Tesla составила 88,2 миллиарда долларов. Для сравнения капитализация GM 49,4 миллиарда долларов, а концерна Ford – 36,6 миллиарда долларов.

После удачного для автопроизводителя третьего квартала 2019 года, стоимость акций Tesla за последние три месяца выросла в два раза и достигла отметки 492,35 доллара за одну акцию.

Специалисты отмечают, что Tesla инвесторы больше оценивают, как технологическую компанию, а не как автомобильную.

Продажи электрокаров Tesla составили 367 тысяч ед., а General Motors за год только в США реализовала более 2 млн автомобилей.