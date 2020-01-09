Кроссовер Mazda CX-30 может не приехать в Россию

Выход кроссовера, который уже сертифицировали в России, может не состояться в этом году.

В конце прошлого года в базе Росстандарта появилось ОТТС, оформленное на кроссовер Mazda CX-30.

Предполагалось, что он появится в продаже уже в первом квартале 2020 года, однако похоже ситуация изменилась и в этом году компания может привезти модель на рынок.

Как стало известно журналистам «Российской газеты», которые ссылаются на источник в компании, планы изменились.

В связи с увеличением утилизационного сбора выход Mazda CX-30 отложили. Сборку автомобиля в России не планировали, и он должен был приехать к нам из Японии.