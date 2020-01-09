Новый масштабный отзыв из-за подушек безопасности Takata будет проведен на территории США.
Из-за подушек безопасности Takata отзывают еще более 10 млн авто
09.01.2020 20:34
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Отзыв инициировала Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая сообщила, что это финальная волна отзывов, затрагивающая автомобили 14 брендов в США.
В общей сложности на сервис отправят более 10 млн машины, в числе которых модели брендов Ferrari, Ford, GM, Mazda, Subaru, Nissan, Mitsubishi и др.
Напомним, что опасность подушек безопасности Takata в том, что при срабатывании вместе с подушкой вылетают металлические элементы, способные не только нанести травмы, но и привести к летальному исходу.
По последним официальным данным, из-за подушек Takata погибли более 20 человек, а число пострадавших превысило 100 человек.
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