Из-за подушек безопасности Takata отзывают еще более 10 млн авто

Новый масштабный отзыв из-за подушек безопасности Takata будет проведен на территории США.

Отзыв инициировала Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая сообщила, что это финальная волна отзывов, затрагивающая автомобили 14 брендов в США.

В общей сложности на сервис отправят более 10 млн машины, в числе которых модели брендов Ferrari, Ford, GM, Mazda, Subaru, Nissan, Mitsubishi и др.

Напомним, что опасность подушек безопасности Takata в том, что при срабатывании вместе с подушкой вылетают металлические элементы, способные не только нанести травмы, но и привести к летальному исходу.

По последним официальным данным, из-за подушек Takata погибли более 20 человек, а число пострадавших превысило 100 человек.